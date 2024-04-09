Школьника почти полтора года незаконно держали в СИЗО

В республике Башкортостан 15-летний школьник Константин Носырев провел почти полтора года в изоляторе временного содержания. Об этом сообщают местное издание Mkset и адвокат Виталий Буркин.

Подростка задержали по подозрению в хранении и распространении наркотиков вместе с его матерью. На тот момент, по словам Буркина, школьнику было 14 лет.

«После изучения дела несовершеннолетнего мальчика у руководства суда произошла настоящая истерика. Школьника срочно выпустили из-под ареста, так как было очевидно, что в течение двух лет никто просто не замечал эту чудовищную ошибку», — рассказала адвокат школьник Айгуль Лесина.

При этом юристы настаивают, что его вовсе не должны были судить. «В уголовном законе четко сказано, что уголовная ответственность (по этой статье — прим. “Холода”) наступает с 16 лет. Причем судьям на это указывала защита. Плевать. Что возмутительно, так это то, что после отмены приговора кассацией Демский суд Уфы повторно вынес обвинительный приговор», — пишет Буркин.

Он также опубликовал приговор Демского суда Уфы от 1 декабря 2022 года. Согласно документу, Носырев распространял наркотики с 1 по 23 февраля 2022 года, а 19 февраля ему исполнилось 15 лет. Суд приговорил подростка к трем годам воспитательной колонии, постановив взять его под стражу и этапировать в СИЗО-1 УФСИН по республике Башкортостан.

«Если еще недавно мы говорили о низкой квалификации отдельных представителей судейского корпуса, то сейчас впору уже поднять считать, что судебная система страны — вне закона. В том, что сотворили следователи, прокуроры и судьи - все признаки преступления против правосудия. И против ребенка», — подчеркнул Буркин.

В итоге приговор подростку отменили лишь в апреле 2024 года.

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