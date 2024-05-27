Мать обвинили в ненадлежащем воспитании ребенка после посещения БДСМ-вечеринки с дочерью

На жительницу Екатеринбурга составили протокол о неисполнении родительских обязанностей (статья 5.35 КоАП) после того, как ее вместе с 17-летней дочерью задержали на БДСМ-вечеринке. Об этом сообщает «ЕАН» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Рейд на базе отдыха «Волна» в пригороде Екатеринбурга состоялся в ночь с пятницы на субботу, когда там проходила БДСМ-вечеринка. Один из гостей мероприятия рассказал журналистам, что в два часа ночи туда ворвались люди в масках и положили всех присутствующих на пол. Силовики отчитались о задержании более ста человек, с ними провели «профилактическую работу». Среди посетителей мероприятия была женщина с несовершеннолетней дочерью.

«Учитывая, что ребенок находился в ночное время на вечеринке с нетрадиционным уклоном, на законного представителя составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ “Ненадлежащее воспитание собственного ребенка”», — сказал «ЕАН» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Телеграм-канал Ural Mash опубликовал видео, на котором мама и дочь, лица которых заблюрены, общаются с силовиками. 17-летняя девушка рассказала, что ее пригласили на мероприятие в качестве фотографа. По ее словам, также организатор вечеринки Станислав Свилоковский предложил приехать на вечеринку и ее матери.

Свилоковский также был в числе людей, которых задержали на вечеринке. 26 мая он сообщил журналистам о возбуждении против него уголовного дела об оскорблении чувств верующих. По его словам, поводом стали три фотографии с одной из организованных им вечеринок, опубликованные в телеграме.

На одной из них была изображена голая девушка с венком на голове, который силовики приняли за терновый венец. На другой фотографии девушка позировала на фоне перекладин, образующих букву «Х» — это силовики приняли за распятие. Наконец, на третьем снимке были запечатлены одетые гости вечеринки, которые держали в руках таблички с названиями своих грехов. Полицейские сообщили Свилоковскому, что «грех» — это церковное слово.

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