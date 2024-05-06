Журналистку Надежду Кеворкову обвинили в оправдании терроризма 

Журналистке Надежде Кеворковой, которая освещает преследования мусульман и конфликты на Кавказе, предъявили обвинение по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщил ее адвокат Калой Ахильгов.

«Ей вменяют публикацию в ее личном ТГ-канале от 2018 года, когда она разместила текст только что убитого Орхана Джемаля — близкого друга Надежды. Орхан публиковал текст о нападении в Нальчике еще в далеком 2010 году, а после его убийства Надежда разместила этот текст у себя», — написал он в своем телеграм-канале.

Второй эпизод, по словам Ахильгова, связан постом Кеворковой от 2021 года. По версии следствия, в публикации журналистка «оправдала» деятельность «движения Талибан», признанного в России террористическим.

«При этом, к примеру, спецпредставитель президента в Афганистане Замир Кабулов официально заявил, что не считают “Талибан” террористической организацией. А в 2018 году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: “Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами, это часть афганского общества”», — напомнил Ахильгов.

Утром 6 мая провластные «Известия» и «РЕН-ТВ» сообщили об обыске дома у Кеворковой. На опубликованных ими кадрах из квартиры журналистки виден плакат с призывом освободить политзаключенных, обвиняемых по делу «Хизб ут-Тахрир».

После обыска Кеворкову доставили в Следственный комитет. Меру пресечения ей завтра должен избрать суд. Как пишет РИА «Новости», Кеворкова не признает вину.

Журналистка Надежда Кеворкова сотрудничала с «Новой Газетой», «Независимой газетой» и другими изданиями. Также она работала репортером в Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Турции, Судане, Сирии, в секторе Газа и на Северном Кавказе.

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