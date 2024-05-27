Власти Петербурга годами не могут выдать многодетной семье обещанную квартиру

Многодетная семья из Санкт-Петербурга уже больше года не может получить квартиру, которую ей пообещали местные власти. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, в июле 2019 года петербурженка Оксана Морозова родила четырех детей. Александр Беглов, будучи кандидатом в губернаторы Петербурга, вручил семье Морозовых документы на трехкомнатную квартиру на Новоколомяжском проспекте.

Однако получить недвижимость семья не смогла, так как к тому моменту жила в городе менее 10 лет. В администрации Приморского района пообещали выдать Морозовым квартиру без очереди, как только они наберут необходимый срок проживания.

Необходимый срок настал в январе 2023 года. Тогда у Оксаны Морозовой родился пятый ребенок. Она снова обратилась в жилищный комитет. Там ей сказали, что она должна встать в очередь.

«Только в порядке очереди вы сможете оформить эту квартиру в соцнайм. А соцнайм дает возможность приватизации», — пересказала Морозова слова сотрудницы комитета.

Затем Морозовым прислали документ из администрации Приморского района. В нем говорится, что семья состоит на учете в качестве нуждающихся в жилье, однако из-за очереди оформление договора соцнайма и приватизация возможны не ранее 2026 года. Также семье предложили еще один вариант решения проблемы: получить компенсацию в размере 99 тысяч рублей.

«Мы ничего не просили. Когда я была беременна, мы ездили смотреть прекрасную квартиру на Суздальском проспекте в строящемся доме. Нужно было добавить совершенно немного денег, потому что это был новый район еще и мы купили бы себе жилье. Конечно, я не дура, если мне дарят такой подарок, отказываться от него. А сейчас приходится доказывать, что нам подарили», — сказала «Фонтанке» Оксана Морозова.

Тем временем российские власти пытаются разными способами стимулировать рождаемость в стране. На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект о выплатах по 200 тысяч рублей за каждого ребенка, рожденного до достижения матерью 25-летнего возраста. Позднее вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов предложил сократить на два часа рабочий день в пятницу для женщин. По его мнению, это положительно скажется на демографической ситуации в стране.

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