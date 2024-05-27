Генсек НАТО призвал разрешить Украине бить западным оружием по России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не ограничивать Украину в использовании западного оружия при нанесении ударов по целям на российской территории. Об этом он заявил, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Он отметил, что украинские удары по объектам на территории России можно рассматривать как самооборону в условиях нового наступления российских войск в Харьковской области.

«Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения»,— подчеркнул Столтенберг.

Как сообщается, призыв генсека НАТО уже поддержала Польша. В то же время Германия выступила против.

В середине мая использовать полученное Киевом британское оружие для ударов по целям на территории аннексированного Крыма Украине разрешила Великобритания. Об этом сообщил глава британского Минобороны Грант Шаппс. Он пояснил, что власти Великобритании считают полуостров частью Украины.

Позже американская газета The New York Times писала, что с предложением разрешить использовать вооружения, поставленные Украине США, для ударов по территории России выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако официально Белый дом пока не дал такого разрешения.

22 мая с аналогичной просьбой к главе Пентагона Ллойду Остину обратились 13 американских конгрессменов

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