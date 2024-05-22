Конгрессмены попросили Пентагон разрешить Украине атаковать Россию американским оружием

Тринадцать американских конгрессменов обратились к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России.

«В течение нескольких недель украинские чиновники наблюдали за тем, как российские войска безнаказанно атаковали населенные пункты с российской территории. Украинцы не могут защитить себя из-за нынешней политики администрации [США]. Крайне важно, чтобы администрация Байдена предоставила военным лидерам Украины возможность проводить полный спектр операций, необходимых для ответа на несправедливое нападение России на их суверенную землю», — говорится в письме парламентариев.

Кроме того, конгрессмены призвали обеспечить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, которые в прошлом году администрация Байдена передала Киеву, а также увеличить поставки военной помощи. По словам авторов письма, той помощи, которая сейчас оказывается Украине, недостаточно для улучшения ситуации на фронте.

15 мая Украина потребовала от правительства США разрешить наносить удары по территории России американским оружием. По мнению украинских парламентариев, выступивших с этим запросом, запрет Белого дома «сковывает» действия ВСУ и не дает Киеву наносить удары по российским военным складам. Позднее Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил ответственность за удары по России американским оружием на Украину, заявив, что «это решение Киев должен принять сам».

Ранее стало известно, что США тайно поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS с условием, что они не будут использоваться для нанесения ударов по российской территории. Неназванный американский чиновник сообщил Reuters, что впервые эти ракеты применили 17 апреля — их запустили по российскому аэродрому в аннексированном Крыму.

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