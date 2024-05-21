Пассажир авиарейса погиб из-за сильной турбулентности

В результате попадания самолета Boeing 777 авиакомпании Singapore Airlines в зону сильной турбулентности погиб один человек. Об этом пишет The Guardian.

По данным СМИ, еще более 20 человек пострадали. В самой авиакомпании количество раненых не уточнили. В общей сложности, как сообщили в Singapore Airlines, на борту самолета находились более 200 пассажиров. Директор аэропорта Бангкока Киттипонг Киттикачорн, где самолет совершил экстренную посадку, уточнил, что примерно 100 из них будут готовы отправиться в Сингапур сегодня вечером.

Самолет летел из лондонского аэропорта Хитроу в Сингапур. Он совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока в 15:45 по местному времени (11:45 мск).

Некоторым пассажирам оказали первую помощь. В бангкокский аэропорт Суварнабхуми направили более десяти машин скорой помощи, а пострадавших доставили в больницу Самитивей Сринакарин в Бангкоке.

The Guardian также изучил данные сервиса FlightRadar24, из которых следует, что рейс Singapore Airlines летел на высоте более 11 километров (37 тысяч футов). Сразу после 8 утра по лондонскому времени (10:00 мск) Boeing 777 внезапно снизился до почти 9,5 километров (31 тысяча футов) в течение примерно трех минут.

Singapore Airlines считается одним из ведущих авиаперевозчиков, отмечает издание. Последнее крушение его рейса, которое привело к жертвам, произошло 31 октября 2000 года. Тогда самолет, летевший из Сингапура в Лос-Анджелес через Тайбэй, врезался в строительную технику в тайваньском аэропорту Таоюань после попытки взлететь не с той взлетно-посадочной полосы. В результате погибли 83 из 179 человек, находившихся на борту.

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