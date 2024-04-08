Швейцария проведет конференцию по плану мира в Украине

Предположительно 16-17 июня в Швейцарии пройдет конференция, посвященная установлению мира в Украине. Принимающим городом может стать Люцерн. Об этом сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что пока не ясно, сколько стран примут участие в конференции.

Представитель министерства иностранных дел Швейцарии рассказал, что дата и место конференции также еще окончательно не определены. Он отметил, что, кроме мнения европейских стран стран, важно прислушаться и к мнению Индии, Бразилии, Южной Африки и Саудовской Аравии, которые могут сыграть важную роль во включении России в процесс мирных переговоров.

Ключевым вопросом является присутствие на встрече Китая. Как пишет Bloomberg, союзники Украины считают включение Китая в список участников важным, чтобы встреча прошла успешно. По мнению аналитиков, Пекин оказывает значительное влияние на Москву. Ранее Bloomberg писал, что Китай предоставлял России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронику и станки для танков.

Издание сообщает, что ряд стран настаивают на том, чтобы Россия тоже приняла участие во встрече. В то же время представители Украины хотят достичь соглашений по «формуле мира» до начала переговоров с Россией.

Как отмечает Bloomberg, формула основана на уважении территориальной целостности и суверенитета Украины, выведении российских войск с ее территории и обеспечении ядерной и продовольственной безопасности.

Как пишет «РИА Новости», Россия не намерена принимать участие в конференции.

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