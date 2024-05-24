Путин приедет в Северную Корею 

Владимира Путина пригласили с официальным визитом в Северную Корею, сообщили в Кремле. Точная дата зарубежной поездки пока неизвестна.

«Как известно, действительно у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки», — передает РИА «Новости» слова его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Ранее о визите Путина в КНДР сообщалось в конце января этого года. Тогда Песков говорил, что до конца марта его визит туда не планируется. В середине мая Песков утверждал, что «подготовка визита ведется своим ходом», но также не привел каких-либо подробностей.

Владимир Путин получил приглашение посетить КНДР лично от Ким Чен Ына, когда тот в сентябре 2023 года был с визитом в России. Северокорейский диктатор тогда вместе с на тот момент еще министром обороны Сергеем Шойгу осмотрел ракетный комплекс «Кинжал», который Россия использует на войне в Украине.

Ранее Bloomberg со ссылкой на старшего сотрудника Госдепартамента США по Северной Корее Юнг Пак сообщал, что Северная Корея отправила режиму Путина около 11 тысяч контейнеров с боеприпасами и 40 баллистических ракет, которые используются для ударов по территории Украины. По ее мнению, это помогло российской армии в момент, когда военная промышленность России была подорвана европейскими санкциями.

Агентство тогда сообщало, что руководство КНДР извлекает выгоду не только из поставок своего оружия, но и из дипломатических отношений с Россией, в частности, из визитов высокопоставленных российских чиновников. Пак тогда говорила, что подобные визиты придают «некогда изолированной стране лоск легитимности».

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