В российских самолетах планируют запустить Wi-Fi

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил во время конференции на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), что к 2028 году самолеты российских авиакомпаний будут смогут предоставлять пассажирам услугу подключения к Wi-Fi. Об этом сообщил ТАСС.

Как пишет РБК, подключение к интернету станет возможным благодаря спутниковой связи. Издание отмечает, что «Аэрофлот» уже подписал договор о сотрудничестве с компанией «Бюро 1440», которая занимается разработкой «спутниковой группировки» для широкополосного доступа в интернет. Помимо «Аэрофлота» соглашение также подписали РЖД.

Издание уточняет, что в «спутниковую группировку» должны войти не менее 900 аппаратов. При этом несколько тестовых спутников уже выведены на орбиту Земли. Помимо России, «Бюро 1440» планирует оказывать услуги еще в более чем 70 странах.

Неназванный представитель «Бюро 1440» пояснил РБК, что компания будет предоставлять канал для передачи данных, а авиакомпании будут отвечать за предоставление услуг пассажирам. При этом на бортах самолетов установят терминалы «Бюро 1440».

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что в российских самолетах перестала работать связь после ухода из России зарубежных компаний в 2022 году.

«Что касается железных дорог, то вдоль трасс стоят базовые станции сотовой связи, которые обеспечивают связь в поездах, но не везде качественную. В самих поездах, например в “Сапсанах”, стоят роутеры, которые усиливают сигнал связи в вагонах», — добавил Кусков. Он отметил, что там, где нет сигнала мобильной связи, усилители оказываются бесполезными.

Ранее «Аэрофлот» уже оказывал услугу подключения к интернету. Платный Wi-Fi в самолетах компании появился в 2021 году, но после введения санкций в связи с войной в Украине авиакомпания перестала оказывать такую услугу.

Представитель «Бюро 1440» также отметил, что, помимо доступа к Wi-Fi, «спутниковая группировка» позволит «внедрять интеллектуальные транспортные системы…, а также создать каналы связи для беспилотной техники, аварийного восстановления ресурсов и поддержания управления критически важной инфраструктурой».

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что российская авиационная отрасль не справляется с обслуживанием самолетов. После начала войны в Украине Евросоюз запретил поставлять в Россию новые самолеты и запчасти к уже имеющимся. Кроме того, ЕС прекратил страхование и техобслуживание самолетов. Позже к санкциям присоединилась американская авиакомпания Boeing.

В июне 2022 года российское правительство анонсировало программу по развитию авиационной отрасли до 2030 года. Однако руководители российских авиакомпаний признали, что все больше самолетов будут выходить из строя, и к 2025 году российская авиация столкнется с массовым «выбытием» иностранных самолетов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.