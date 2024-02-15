Разведка США предупредила о новой угрозе со стороны России. Вероятно, речь идет о размещении оружия в космосе

Американская пресса со ссылкой на источники сообщила, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе. Об этом, в частности, написали CNN, Reuters и The New York Times. В Кремле назвали эти сообщения «уловками Белого дома».

Публикациям в СМИ предшествовало заявление председателя комитета палаты представителей США по разведке Майка Тернера. Он уведомил Конгресс о появлении новой «серьезной угрозы национальной безопасности». Подробностей он не привел, сославшись на секретность информации, но призвал рассекретить ее, чтобы Вашингтон мог открыто обсуждать ее с союзниками.

В свою очередь, СМИ сообщили, что речь идет о возможной подготовке России к созданию «ядерного оружия космического базирования». Источники изданий пояснили, что такое оружие может использоваться для уничтожения американских спутников. При этом один из собеседников журналистов подчеркнул, что угрозы для объектов на земной поверхности такие вооружения не несут.

Источники изданий также отметили, что Россия пока далека от реализации планов по размещению оружия в космосе и находится лишь на стадии разработки соответствующих систем.

Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что 15 февраля проведет брифинг в Палате представителей Конгресса для обсуждения «серьезной угрозы национальной безопасности». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложил дождаться результатов этого брифинга.

«Очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим», — сказал он.

На данный момент Россия состоит в Договоре о космосе, подписанном в 1967 году. Это соглашение прямо запрещает размещение вооружений в космосе. По словам источников СМИ, появившиеся разведданные «подняли серьезные вопросы о том, готова ли Москва выйти из соглашения». Они отметили, что в случае выхода России из Договора в мире может начаться «новая гонка вооружений, невиданная со времен холодной войны».

Читать еще Суд в Кемеровской области арестовал бывшего главу кузбасского отделения «Голоса»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.