В Петербурге неизвестные похитили 18-летнюю девушку

В Санкт-Петербурге неизвестные похитили 18-летнюю девушку по имени Мадина. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ее мать.

По информации издания, 21 мая женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. По ее словам, Мадина звонила ей из машины и кричала, что выпрыгнет из нее. Также девушка сообщила матери, что автомобиль проехал город Бологое в Тверской области (примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга).

Мать девушки рассказала, что в тот день Мадина вышла из дома около пяти часов вечера. На ней была длинная черная юбка и черная блузка. Она находилась возле торгового центра «Ока» в Колпино, когда неизвестные посадили ее в машину и увезли. «Фонтанка» со ссылкой на соцсети девушки пишет, что та увлекалась гаданиями и много общалась с представителями народа рома.

По информации 78.ru, Мадина живет с матерью в Тосно под Санкт-Петербургом. Издание опубликовало скриншот переписки девушки с ее тетей. Мадина написала, что неизвестные увезли ее на черной Lada Granta и двигались в сторону Москвы. По ее словам, вместе с ней в машине находились несколько незнакомых ей парней примерно по 20 лет. «Я сижу тихо специально, а то они закрывают мне рот», — написала она.

Скриншот: 78.ru

Издание отмечает, что полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно о похищении 22-летней Патимат в Дагестане. Родственники девушки обратились в полицию и заявили, что ее против воли украл односельчанин. В день похищения Патимат написала своей маме несколько сообщений о том, что ее «забрал парень». Она поделилась с матерью геолокацией и просила приехать за ней. Позднее Baza опубликовала видео, якобы снятое дагестанскими силовиками, на котором Патимат, не глядя в камеру, говорит, что уехала с похитителем добровольно.

Родственники девушки этому не поверили. При этом, полиция, по их словам, отказалась проводить проверку со словами: «Бывает у всех». Семья Патимат настаивает, что похищение не было частью обряда, так как его не согласовывали ни с самой девушкой, ни с ее родственниками. Они добавили, что у Патимат есть другой жених.

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