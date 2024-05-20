Мужчина похитил девушку и избежал преследования полиции

Дагестанская семья обратилась в полицию с заявлением о похищении их дочери — 22-летней Патимат. Родственники девушки утверждают, что ее против воли увез в неизвестное место односельчанин. Силовики на заявления не реагируют, утверждает Baza.

Телеграм-канал опубликовал видео, на котором женщина, называющая себя родственницей Патимат, говорит, что та пропала 15 мая. В тот день девушка успела написать матери несколько сообщений: «Мам срочно», «Приезжай за мной», «Меня забрал этот парень», «Быстро» и «Он украл меня». Также девушка отправила маме геолокацию, которая через какое-то время перестала быть активной. Baza опубликовала скриншот переписки.

Скриншот: Baza

Родственники Патимат обратились в полицию. Они заявили, что похищение не было частью обряда: его не согласовывали ни с самой девушкой, ни с ее родителями. Кроме того, по словам семьи, у Патимат есть другой жених.

«Девочку похитили, не спросив разрешения, девочка не хотела. Это было не обоюдно. Не отдают, не приходят, ни с отцом, ни с матерью никакой связи. Мы везде обращались, и в полицию, и в прокуратуру, но на нас не обращают внимания. Мол, это бывает у всех. Не бывает! Мы не хотим этого [так] оставлять. Тут уже междоусобные войны начинаются», — сказала одна из женщин на видео.

На другом ролике, который опубликовала Baza, несколько женщин плачут и кричат: «У нас девушек похищают, чужих жен похищают! […] Не считают людьми! Помогите нам, пожалуйста!».

Через несколько часов после публикации первых видео Baza выложила ролик, на котором Патимат говорит, что она уехала с мужчиной по своей воле. Телеграм-канал утверждает, что его записали дагестанские силовики.

На видео девушка, не глядя в камеру, говорит, что 15 мая она «по собственному желанию уехала с парнем по имени Башир». «Претензий к нему и его родственникам не имею. Насилия с его стороны нет», — говорит она.

Мать Патимат в разговоре с Baza описала свою дочь на этом видео так: «Дрожит, заплаканная вся, опухшая».

«Говорит, что она по собственной воле поехала к похитителям. И расписку взяли. Есть свидетели, мы не знаем, под каким давлением она была. Может, ей какие-то таблетки давали. Я даже представить не могу, что там происходило. Мы хотим, чтобы нашу дочь привели домой. Отец дрожит какие сутки, как так можно живого человека похитить? 22 года мы этого ребенка лелеяли», — сказала телеграм-каналу женщина.

По данным Baza, у родственников похитителя — другая версия произошедшего. Они утверждают, что Патимат и Башир влюблены друг в друга, однако отец девушки якобы выступил против этого союза, так как Башир не мог оплатить выкуп. Тогда отец Патимат якобы нашел для нее другого жениха. После этого Патимат и Башир решились на «похищение по согласию» и уже заключили исламский брак, цитирует Baza родственников похитителя.

Семья Патимат сообщила Baza, что дядя и двоюродный брат Башира работают в МВД.

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