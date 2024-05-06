НАТО отреагировало на ядерные учения России

Пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла рассказала «Холоду» о позиции НАТО по поводу первых объявленных в России учений с тактическим ядерным оружием.

«Ядерная риторика России опасна и безответственна. НАТО сохраняет бдительность. Наша позиция коллективного сдерживания и обороны будет и впредь обеспечивать защиту каждого сантиметра союзной территории. Украина имеет право на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН, и союзники по НАТО будут продолжать поддерживать Украину. Россия начала эту незаконную войну и должна ее закончить», — сообщила Дахлалла «Холоду».

Об учениях было объявлено утром 6 мая. Российское Минобороны в своем пресс-релизе заявило, что намерено провести учения «в ближайшее время», однако точные даты и место их проведения ведомство не уточнило.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песком связал эти учения с высказываниями некоторых европейских политиков о возможной отправке западных вооруженных сил в Украину. По его словам, это беспрецедентный виток эскалации напряженности, который требует особых мер.

С таким же заявлением выступил Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале он назвал Украину «несуществующей страной», а западных политиков — «хором безответственных негодяев из числа западной политической элиты» и «безумцами». Как утверждает Медведев, их высказывания — «не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды». По его словам, отправка войск в Украину вынудит Россию к ответным действиям.

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