Совбез ООН отклонил российскую резолюцию о неразмещении оружия в космосе

Совет безопасности ООН отклонил российский проект резолюции о запрете размещения оружия в космосе. Об этом сообщает Associated Press.

Против принятия резолюции проголосовали семь стран-членов Совбеза ООН из 15, при этом Швейцария воздержалась. За принятие резолюции выступил в том числе Китай. По правилам ООН резолюция считается принятой, если за нее проголосовали как минимум девять стран и ни один член Совбеза не воспользовался правом вето.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд назвал текст проекта «кульминацией российской кампании дипломатического газлайтинга и лицемерия». Представители США считают, что проект резолюции призван «отвлечь внимание мира от истинных намерений России — создания оружия в космосе».

Как отмечает ТАСС, текст документа состоит из 10 пунктов и призывает «принять экстренные меры, чтобы предотвратить размещение вооружений в космосе и угрозу применения силы в космосе, а также из космоса по Земле и с Земли по объектам в космосе». Кроме того, в проекте резолюции предлагается «не размещать на околоземной орбите никаких объектов, оснащенных ядерным оружием или любым другим видом оружия массового уничтожения».

Associated Press подчеркивает, что российский проект резолюции конкурировал с похожим документом, разработанным США и Японией, голосование по которому прошло в апреле. Тогда за принятие документа выступили 13 стран-членов ООН, но Россия наложила вето на резолюцию.

При этом, как пишет издание, российская и американская резолюции были посвящены разным видам оружия: США и Япония сосредоточились на оружии массового поражения, в то время как в российском проекте речь шла обо всех видах оружия.

Ранее стало известно, что еще до начала войны в Украине Россия запустила спутник, который, как утверждал The Wall Street Journal, предназначен для испытания оружия, содержащего ядерные компоненты. Также в феврале этого года американские СМИ рассказали о разработке Россией «ядерного оружия космического базирования».

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