Команда Такера Карлсона опровергла запуск шоу на российском ТВ

Сообщения СМИ о том, что американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у Владимира Путина, запустит шоу на российском пропагандистском канале «Россия 24», не соответствуют действительности, пишет ТАСС со ссылкой на главу отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дина Томпсона.

«Это полная ложь», — заявил он агентству.

Ранее СМИ сообщили о запуске программы со ссылкой на сервис «Смотрим». Утверждалось, что первый эпизод программы под названием «Клещи — ядерное оружие для бедных» будет длиться 23 минуты и будет посвящен болезни Лайма и клещам.

Карлсон взял двухчасовое интервью у Путина в феврале текущего года. В нем, в частности, не обсуждалось преследование независимых журналистов в России. Карлсон спросил у Путина лишь про Эвана Гершковича из Wall Street Journal, которого в России обвинили в шпионаже. Путин сказал по поводу дела этого журналиста: «Сидит в одной стране, стране — союзнике Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». Предположительно, Путин имел в виду Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному сроку в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Также Путин намекнул на обмен Гершковича на Красикова.

В некоторых российских регионах интервью Путина Карлсону показывали в кинотеатрах. Визит бывшего журналиста Fox News в Москву также вызвал ажиотаж среди прокремлевских СМИ — например, агентство РИА «Новости» опубликовало больше ста заметок, посвященных этому.

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