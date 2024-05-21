Критиковавшего Минобороны генерала отправили в СИЗО

Бывшего командира 58-й армии генерал-майора Ивана Попова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), передает ТАСС со ссылкой пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда. Агентство не сообщает каких-либо деталей этого дела.

В середине июля 2023 года стало известно, что Попова отстранили от должности командующего армией. Об этом он сам рассказал в аудиосообщении, которое опубликовал депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Попов уверен, что его отправили в отставку из-за критики начальства и ситуации, которая на тот момент складывалась на Запорожском фронте в Украине. В частности, по словам генерала, он обратил внимание командования на отсутствие контрбатарейной борьбы из-за чего российские военные несут большие потери от огня украинской артиллерии.

«Видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один день световой, состряпали приказ и от меня избавились», — сказал тогда Попов.

В Кремле отставку Попова комментировать отказались, заявив, что этот вопрос находится в ведении Минобороны. А, например, первый заместитель председателя Совета Федерации, глава рабочей группы по вопросам «спецоперации» Андрей Турчак писал: «Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остается вне политики».

На прошлой неделе Следственный комитет подтвердил арест начальника управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обыска у него дома силовики изъяли более ста миллионов рублей в разных валютах, а также золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.

В конце апреля в СИЗО отправили заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого называют богатейшим российским силовиком. Его также обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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