На петербурженку завели уголовное дело из-за выкинутого из окна щенка

На жительницу Красносельского района Санкт-Петербурга завели уголовное дело о жестоком обращении с животными (часть 1 статьи 245 УК), сообщает «Фонтанка». Поводом стало то, что женщина выкинула щенка с 18 этажа.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Прохожие увидели, как из окна многоквартирного дома выбросили собаку. Спасти ее не удалось. Они сообщили о произошедшем «Фонтанке» и прислали фото. Издание направило запрос в МВД.

Силовики возбудили уголовное дело, 20 мая его передали в суд. По версии следствия, 58-летняя уроженка Кировской области нашла щенка на сайте бесплатных объявлений в конце сентября прошлого года. Уход за ним оказался для нее слишком сложным, пишет «Фонтанка». Женщина рассказала, что щенок, которого она назвала Милой, стал ее раздражать, так как портил мебель, лаял и мог укусить. Примерно через две недели она вынесла собаку на балкон и сбросила ее с 18 этажа.

Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или лишение свободы до трех лет.

В марте прошлого года аналогичный случай произошел в Красноярске. 27-летняя местная жительница выбросила из окна 14 этажа собаку. Животное погибло. После этого к домой к женщине пришли силовики: они застали ее в состоянии алкогольного опьянения. У женщины дома было двое детей. На нее составили протокол о ненадлежащем воспитании и забрали детей в социальное учреждение.

В феврале 2024 года силовики возбудили дело о жестоком обращении с животными в отношении 48-летней жительницы Тольятти, которая выкинула из окна девятого этажа взятую из приюта собаку.

Ранее в США и Великобритании к ответственности по делу о жестоком обращении с животными привлекли членов сети, которые снимали и за деньги распространяли видео с пытками обезьян. По версии следствия, они обсуждали в чатах сценарии таких роликов и заказывали их у индонезийцев.

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