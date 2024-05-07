В Великобритании и США расследуют дело о пытках обезьян

Британка Холли ЛеГресли признала вину по обвинению в пытках обезьян. Об этом сообщает Би-би-си. Ранее команда журналистов BBC Eye провела расследование и выявила целую сеть, участники которой платили индонезийцам за видео с издевательствами над животными. После этого в США, Великобритании и Индонезии прошла серия задержаний и арестов.

37-летняя ЛеГресли призналась, что с начала мая по конец апреля 2022 года она загрузила в телеграм-чаты 22 изображения и 132 видео с пытками обезьян. По версии следствия, она проводила в чатах мозговой штурм, собирала с участников деньги и заказывала индонезийцам видеоролики с пытками.

Иногда ЛеГресли просила их снимать на видео убийства детенышей длиннохвостых макак. Однажды она провела среди участников чата опрос о том, какие пытки следует применить к детенышу обезьяны при следующей съемке. Приговор ей огласят 7 июня.

По информации BBC Eye, группировкой руководил американец Майк Макартни — ранее судимый бывший член мотоциклетной банды, известный под псевдонимом «Король пыток». ЛеГресли была одной из самых активных участниц сообщества и Макартни назначил ее модератором группы. Они часто переписывались в личных сообщениях.

Другая фигурантка этого дела — 55-летняя британка Адриана Орм — во вторник не признала себя виновной. Следствие вменяет ей публикацию одного фото и 26 видео с пытками обезьян с апреля по июнь 2022 года. Она так же, как и ЛеГресли, осуществляла индонезийцам платежи за съемку роликов с издевательствами.

Сейчас обе женщины находятся на свободе — их отпустили под залог. Обеим запретили без присмотра других людей контактировать с детьми и животными.

После расследования BBC Eye по меньшей мере 20 человек в разных странах стали фигурантами уголовного дела о жестоком обращении с животными. В США обвинения предъявили трем людям, включая главаря сети Макартни. Другие фигуранты дела — 48-летний экс-офицер американских ВВС Дэвид Кристофер Нобл и 35-летняя Николь Девилбисс. Каждому из них грозит по пять лет лишения свободы. Майк Макартни признал вину.

Фигурантами дела в Индонезии стали два местных жителя. Одного из них приговорили к трем годам колонии по обвинению в пытках животных и торговле охраняемыми видами. Другой получил восемь месяцев лишения свободы за пытки обезьян — максимальное наказание по этой статье.

«Я расследую дикие преступления уже 22 года, и мне больно говорить, что это однозначно худший случай, который я когда-либо видел или расследовал», — сказал Би-би-си глава британского национального комитета по борьбе с преступлениями против дикой природы Кевин Лакс-Келли.

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