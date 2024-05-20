Ученые научились хранить ткань груди для тестирования на ней лекарств от рака

Британские ученые выяснили, как хранить ткань молочной железы вне тела. Это открытие поможет подбирать более индивидуальную терапию для женщин, сообщает The Guardian. Кроме прочего, таким образом специалисты смогут разрабатывать новые лекарства от рака без необходимости тестировать их на животных.

Исследование профинансировала благотворительная организация Prevent Breast Cancer. Ученые пришли к выводу, что ткань молочной железы можно как минимум в течение недели хранить в специальном гидрогелевом растворе VitroGel. В нем она сохраняет свою структуру, включая клетки, и может реагировать на лекарства так же, как ткань, находящаяся в теле.

По словам научной сотрудницы Манчестерского университета Ханны Харрисон, это открытие поможет ученым протестировать на живых тканях наиболее подходящие лекарства для лечения и профилактики рака груди.

«Существуют разные варианты снижения риска развития рака молочной железы для женщин с определенным семейным анамнезом или мутациями в генах BRCA. Однако не все препараты подходят всем женщинам. Этот новый подход означает, что мы можем начать определять, какие лекарства подойдут тем или иным женщинам, измеряя их воздействие на живую ткань. Это означает, что женщины смогут принимать наиболее эффективное лекарство, соответствующее их генетическим особенностям», — сказала Харрисон.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на которые ссылается The Guardian, рак молочной железы — это вторая наиболее распространенная в мире форма рака. Ее диагностируют в 11,6% случаях. Чаще выявляют только рак легких — в 12,4% случаях. При этом показатели выживаемости при раке молочной железы с годами улучшаются, отмечает издание. По данным исследования Оксфордского университета, женщины, которым диагностируют это заболевание на ранних стадиях, умирают на 66% реже, чем 20 лет назад.

По информации Cancer UK, 76% больных раком груди британок живут более 10 лет с момента постановки диагноза.

Ранее ученые из Оксфордского университета нашли способ заранее предупреждать людей об онкологии.

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