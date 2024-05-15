Ученые нашли способ заранее предупреждать людей о раке

Наличие определенных белков в крови может предупреждать о развитии рака. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета, сообщает The Guardian.

Исследователи изучили образцы крови более 44 тысяч британцев. Среди них были образцы крови почти пяти тысяч человек, которым впоследствии диагностировали рак. Ученые сравнили количество определенных белков в крови людей, которые впоследствии заболели раком, с образцами крови тех, кому его не диагностировали. Таким образом они выявили 618 белков, характерных для людей с раком толстой кишки, легких и печени, а также с неходжкинскими лимфомами.

Также ученые обнаружили 107 белков, при наличии которых людям диагностировали рак в течение семи лет после взятия образцов крови, и 182 белка, при наличии которых людям ставили диагноз в течение трех лет.

Авторы исследования пришли к выводу, что некоторые виды белков можно использовать для выявления рака на ранних стадиях. Они считают, что это позволит разработать новые виды лечения.

«Полученные данные впечатляют — обнаружение признаков рака до того, как он проявился клинически, дает критически важное окно возможностей для лечения с большими шансами на успех или, что еще важнее, для предотвращения рака еще до его возникновения. Предстоит еще много работы, но это важный шаг», — сказал заведующий кафедрой трансляционной опухолевой геномики и профессор кафедры цифрового здравоохранения в Королевском университете Белфаста Марк Лоулер.

Одна из авторов проведенного исследования, старший эпидемиолог в области питания из Оксфордского центра популяционного здоровья при Оксфордском университете Керен Папье сказала, что теперь ученым предстоит тщательно изучить обнаруженные белки, чтобы понять, какие из них можно будет использовать для профилактики рака. «Чтобы спасти больше жизней от рака, мы должны лучше понимать, что происходит на самых ранних стадиях заболевания и как белки в нашей крови могут влиять на риск его развития», — сказала она.

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