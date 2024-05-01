В Грузии для разгона противников законопроекта об «иноагентах» применили водометы и газ

В Тбилиси акция противников законопроекта об «иностранных агентах», который депутаты приняли во втором чтении, вновь переросла в столкновения с силовиками. Спецназ применил против митингующих водометы, слезоточивый газ и, предположительно, резиновые пули.

Вечером 1 мая оппозиционная партия «Гирчи — больше свободы» сообщила, что один из ее лидеров Цотне Коберидзе был ранен резиновыми пулями в руку и живот. О пострадавших, вероятно, от резиновых пуль также сообщал телеканал Formula. Корреспондент местного издания Paper Kartuli рассказал, что слышал выстрелы, а также предположил, что одна из пуль рикошетом попала ему в ногу.

В МВД Грузии утверждают, что силовики, несмотря на «полное правовое основание», не применяли резиновые пули. При этом там подтвердили использование водометов и слезоточивого газа.

«После того, как силовики покинули территорию вокруг парламента, участники митинга проявили агрессивность и попытались повредить железные двери входа в законодательный орган», — объяснили применение «специальных средств» в МВД. Там также утверждают, что митингующие бросали на территорию парламента бутылки и камни.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих, но призвала их не провоцировать столкновения с полицией.

«Я слежу за вечерними событиями из [президентского] дворца и стою рядом с вами, как неоднократно говорила. Вместе с тем я хочу обратиться к тем пылким молодым людям, которые сегодня делятся с нами своей энергией. Есть вещи, которые не надо делать, оставьте в покое ворота парламента», — сказала Зурабишвили в вечернем видеообращении.

Около 10 часов вечера по московскому времени корреспондент Paper Kartuli сообщил, что на улице 9 апреля подожгли баррикады. Телеграм-канал Tbilisi life опубликовал видео пожара на улице Читадзе, которая расположена неподалеку.

Позже канал написал, что митингующие разобрали и подожгли строительные леса, а также временный забор у парламента Грузии. Силовики потушили костер из водомета. Корреспондент «Холода» сообщил, что в некоторых местах митингующие перекрывали дороги.

Финальное третье чтение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» должно пройти 17 мая. Критики документа называют его аналогом российского закона об «иноагентах».

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