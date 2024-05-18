Чеченский омбудсмен назвал помогавших Лие Заурбековой правозащитников «мошенниками» и «похитителями»

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев назвал правозащитников, которые помогли чеченской девушке Лие Заурбековой сбежать от насилия в семье, «мошенниками» и «похитителями». Так он прокомментировал сообщения о том, что Заурбекова покинула Россию.

«О стиле, о явных и скрытых целях всех этих “озабоченных” деятелей нам уже более чем известно — побольше нагнетать ситуацию, стремиться вызвать максимально широкий общественный резонанс. Одним словом — ложь и провокации, а говорить об ущемлении прав девушек в их семьях — это работа, бизнес под прикрытием правозащитной деятельности», — написал Солтаев в своем телеграм-канале.

Он считает, что правозащитники используют Чечню и весь Северный Кавказ «в своих грязных целях».

«Не вызывает сомнения, что всякого рода кризисные группы и иностранные агенты со своими шпионскими играми — это инструменты, нужные для глобальных мировых задач», — утверждает Солтаев, не объясняя, о каких задачах идет речь.

19-летняя чеченка Лия Заурбекова сбежала от родственников 13 мая. Спустя три дня она заметила на улице своего отца и вызвала полицейских. Силовики увезли ее в отдел, возле которого девушку уже ждали десять чеченских мужчин. Они требовали выдать им Заурбекову.

Неожиданно московские полицейские встали на сторону девушки. Они помогли ей незаметно покинуть отделение и уехать в аэропорт. Сейчас Заурбекова находится за пределами России. Она записала видеообращение, в котором сообщила, что с ней все хорошо и попросила ее не искать.

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