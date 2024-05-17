Впервые с начала войны у ВСУ достаточно артиллерийских снарядов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ впервые за два года войны хватает артиллерийских снарядов. Его цитирует УНИАН.

«Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуются, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит на протяжении последних двух месяцев», — сказал Зеленский, отметив, что подобная ситуация сложилась еще до поставок снарядов по чешской инициативе.

По словам украинского президента, сейчас страна ведет переговоры со всеми партнерами для того, чтобы финансировать украинское производство. Например, Украина работает над инициативой, согласно которой ее партнеры будут выделять средства на производство дронов непосредственно в Украине.

Чешская инициатива подразумевает поставку боеприпасов Украине. Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что в июне Украина получит первые 180 тысяч боеприпасов. Премьер страны Петр Фиала говорил, что в общей сложности в течение года Чехия может поставить Украине 1,5 миллиона артиллерийских снарядов.

В марте издание The Washington Post писало, что Украина с начала полномасштабной войны в несколько раз увеличила производство оружия. До начала российского вторжения оружие в стране почти не производили.

В настоящее время российская армия проводит наступление в Харьковской области Украины. 15 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оно замедлилось, отметив при этом, что ситуация остается сложной. При этом, как говорилось в докладе Института изучения войны (ISW) 13 мая, конечная цель российской армии в Харьковской области — создание «буферной зоны» рядом с границей, а не более глубокое продвижение в этот регион.

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