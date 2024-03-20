Украина в несколько раз увеличила производство оружия

Украина с начала российского вторжения нарастила производство оружия на территории страны. Об этом пишет The Washington Post.

До начала полномасштабной войны в Украине оружие практически не производилось. Сейчас же заводы выпускают разные виды снарядов, военную технику, ракеты и другие виды оружия.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, 90% дронов, используемых на фронте, были произведены в Украине. Среди них — беспилотники дальнего действия и морские дроны.

Украина производит собственные минометы и артиллерийские снаряды советского образца калибра 122 и 152 миллиметра. Украинские оборонные компании также хотят производить собственные 155-миллиметровые снаряды стандарта НАТО. Они необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными союзниками Украины.

Этих снарядов на фронте катастрофически не хватает, отмечает издание. Представитель государственной оборонной компании «Укроборонпром» на условиях анонимности заявил, что производство начнется не раньше «второй половины этого года».

WP отмечает, что отечественное производство не восполняет в полной мере нужды Украины в оружии. Однако в силу того, что в частности, пакет помощи от США в размере 60 миллиардов долларов не принят в Конгрессе, производство оружия в Украине начинает играть наиболее важную роль, чем когда-либо.

«К сожалению, могу сказать, что без помощи наших западных партнеров, наших друзей, в том числе из США, мы не сможем в полной мере обеспечить потребности вооруженных сил Украины», — заявил директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины Максим Поливяный.

Украинские чиновники заявляют, что не могут раскрыть точные данные о своем производстве из соображений безопасности. Однако наращивать производство украинской промышленности мешает ряд причин, в том числе отсутствие финансирования.

Способность Украины финансировать отечественное производство вооружений ограничена инвестиционным капиталом. Финансовая поддержка Запада зачастую направляется на невоенные расходы. По словам чиновников, в этом году Украина потратит около 5 миллиардов долларов на внутреннее производство вооружений. Однако этого недостаточно.

Украинские чиновники выступают за использование части активов российского Центрального банка, замороженных Западом. Их размер составляет примерно в 300 миллиардов долларов. Ранее глава дипломатии ЕС предложил переводить 90% доходов от замороженных в Европе российских активов в Европейский фонд мира. Он предоставляет военную помощь странам вне ЕС и сейчас используется в основном для помощи Украине.

О наращивании производства оружия в Украине в январе заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. По его словам, за 2023 год «производственные мощности украинского ОПК выросли в три раза». В текущем году власти Украины планируют увеличить этот показатель в шесть раз.

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