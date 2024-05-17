Исследование выявило у россиян страх повторить судьбу Российской империи

Исследовательские проекты «Хроники», «Лаборатория публичной социологии» и ExtremeScan в конце 2023 года провели восемь фокус-групп в четырех российских регионах, в которых участвовали 64 человека. Россиян спрашивали об их отношении к власти и войне, планах на будущее и финансовом положении.

Для проведения такого исследования социологи набирают небольшие группы людей и задают им ряд вопросов. Затем исследователи анализируют ответы и диалоги, возникшие в группах. Такой метод не позволяет экстраполировать результаты на все общество, но позволяет глубже понять тот или иной феномен.

Отдельный блок вопросов был посвящен российской экономике и тому, как на жизнь в стране влияют «СВО» и военные расходы государства. Интересно, что среди выгодополучателей от войны участники фокус-групп назвали не только представителей власти и военных, но и IT-специалистов — и уехавших, и оставшихся.

Рассуждая о негативном влиянии войны на экономику, опрошенные говорили о падении уровня благосостояния граждан, прекращении сотрудничества с европейскими странами, об ущербе развитию гражданских отраслей, серьезной потере человеческого капитала, которое в будущем скажется и на экономике страны. Но были и те, кто заметил «позитивное влияние СВО»: появились новые экономические партнеры, растет военно-промышленный потенциал страны, развитие ВПК попутно дает импульс развитию некоторых гражданских отраслей.

Высказываясь против увеличения военных расходов, опрошенные говорили о растущей инфляции, ущербе для финансирования гражданских сфер, невозможности узнать, на что именно государство тратит деньги, коррупции. Некоторые респонденты беспокоятся, что страна сейчас повторяет судьбу Российской империи.

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«Тут еще посмотреть, сколько это будет продолжаться, потому что надо понимать, что Российскую империю военные траты и доконали. Потому что там война началась хорошо, все помогали, поддерживали, а потом все, разонравилось, и революция началась. Советский Союз тоже — во многом одной из причин, почему так произошло, был Афганистан, и там были большие траты. И сейчас тоже — если затянется на 10 лет, это разорит страну», — беспокоится участник исследования.

Невзирая на рекордный рост военных расходов, участники фокус-групп относятся к этому довольно спокойно — их беспокоит только перетягивание средств из гражданских сфер и бесполезно потраченные миллиарды: если сейчас в заводы вливается много денег, то «когда война закончится, они могут просто не справиться с перестройкой на мирные рельсы и закрыться, как в 1990-е».

Главное, что возмущает людей, — войну Путин ведет за «их деньги», которые можно было бы потратить на нужды россиян. «Что выгоднее — Луганск или по квартире? Я думаю, что большая часть людей скажет — квартиры» – возмущается одна из участниц фокус-группы и предлагает людей с оккупированных Россией территорий перевезти «в Псков, где уже все население спилось», а не продолжать боевые действия.

Отдельно респонденты обратили внимание на коррупцию в военных ведомствах — участники фокус-групп замечают, что значительная часть денег, выделяемых на ведение боевых действий, просто оседает в карманах чиновников.

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