Финляндия продала на аукционе оставленные на границе с Россией велосипеды

Таможня Финляндии продала на аукционе велосипеды, оставленные беженцами на границе с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное издание Yle.

Велосипеды были конфискованы осенью прошлого года у просителей убежища. 16 мая таможня выставила сотню велосипедов на аукцион. Все они были проданы. Стоимость велосипедов варьировались от 25 до 160 евро. Некоторые из них, как отмечает РБК, были в хорошем состоянии, некоторые — «явно подержанными».

Большинство велосипедов были произведены в России компанией Stels. Таможня также включила в стоимость налог на добавленную стоимость в размере 24% согласно местному законодательству. Доход от продажи велосипедов пойдет в казну Финляндии.

Ранее пограничная служба Финляндии уже выставляла на аукцион велосипеды просителей убежища в 2016 году. В таможенной службе также отметили, что планируют проводить подобные аукционы в будущем.

Как отмечает РБК, рост числа беженцев в Финляндию через российскую границу начался осенью 2023 году. По данным издания, в основном это были просители убежища из Йемена, Сирии и Сомали, которые использовали Россию в качестве транзитной страны.

В ответ на рост числа беженцев Финляндия запретила пересекать свою границу на велосипеде. В то же время российские пограничные пункты пропускали выезжающих с территории страны на велосипедах, поскольку, согласно российскому законодательству, границу нельзя переходить пешком. Тогда президент Финляндии Саули Ниинисте обвинил российские власти в попытке «дестабилизировать обстановку».

В ноябре прошлого года Финляндия закрыла погранпереходы на границе с Россией. В апреле 2024 года кабинет министров страны сообщил, что переходы будут закрыты «до особого распоряжения». В мае министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что открытие границы возможно только после принятия закона о беженцах.

Читать еще Страна без будущего Россияне устали от пропаганды, ждут от Путина окончания войны и боятся повторения судьбы Российской империи

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.