Финляндия назвала условие для открытия границы с Россией 

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что власти смогут открыть пропускные пункты на границе с Россией после того, как будет принят закон о беженцах.

«В настоящее время “Закон о возвращении” находится в стадии доработки», — цитирует министра финское издание Etelä-Saimaa.

Законопроект, который парламентарии, как утверждает Хяккянен, намерены принять «как можно скорее», могут внести в ближайшие пару недель. Подготовленный министерством внутренних дел Финляндии документ вводит ограничения для беженцев из третих стран, которые въезжают из России.

В частности, просители убежища должны будут оставаться на российско-финской границе или поблизости от нее все время пока обрабатывается их заявление. Для этого должны построить так называемые «центры приема». Если заявителю отказывают в предоставлении убежища, то его сразу депортируют обратно в Россию.

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В финском МВД подчеркнули, что это не решит проблему миграции, но даст дополнительные инструменты для управления потоком беженцев на восточной границе.

К концу ноября 2023 года Финляндия временно закрыла все восемь КПП на границе с Россией. Власти страны обвинили Москву в организации наплыва беженцев из Африки и с Ближнего Востока. В апреле этого года кабмин Финляндии решил закрыть погранпереходы «до особого распоряжения».

В Кремле выразили сожаление из-за закрытия пунктов пропуска, а официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о «новых разделительных линиях в Европе» и обещала проработать ответ.

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