ФСБ попросили проверить ЦИК на экстремизм 

Московский муниципальный депутат Павел Иванов обвинил Центральную избирательную комиссию в демонстрации экстремистской символики. Он обратился к главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой провести проверку. Письмо депутат опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». В службе пока никак не отреагировали на это обращение.

«15 мая 2024 года Центральная Избирательная Комиссия Российской Федерации представила логотип “Единого дня голосования 2024 года”, в правой части которого изображен символ, до степени неразличимости схожий с символом экстремистской организации “Штабы Навального”», — говорится в обращении депутата.

Иванов добавил, что считает действия сотрудников ЦИК «предательством родины». Он также призвал признать представленный ЦИКом логотип экстремистской символикой, запретить на территории России, а также проверить комиссию «с целью выявления антинародных элементов».

«Учитывая изложенное, экстремистская символика, выбранная в качестве логотипа предстоящей выборной кампании подрывает авторитет действующей власти и провоцирует граждан на противоправные деяния в интересах экстремистской организации “Штабы Навального”, что противоречит интересам Российской Федерации и общества», — говорится в письме Бортникову.

В представленном накануне логотипе выборов есть красный восклицательный знак, который политик Алексей Навальный использовал в своей предвыборной кампании 2018 года. Кроме того, этот же знак есть на эмблеме проекта «Умное голосование».

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