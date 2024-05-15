Новый логотип выборов оказался похож на запрещенную символику Навального 

Центральная избирательная комиссия представила логотип выборов, которые пройдут в России в сентябре. Он оказался похож на символику, которую использовал Алексей Навальный, заметили соратники оппозиционера.

Как сообщили в ЦИК, 8 сентября 2024 года выборы пройдут в 83 российских регионах. Избирателям предстоит голосовать, в частности, за депутатов законодательных собраний и глав субъектов.

В представленном логотипе предстоящих выборов есть красный восклицательный знак. Такой же знак политик Алексей Навальный использовал в своей предвыборной кампании 2018 года. Тогда он стоял на месте единицы. Этот же красный восклицательный знак использовался для проекта «Умное голосование».

«Распространение экстремистской символики в чистом виде!» — написал в соцсети X соратник Навального Леонид Волков.

«Памфилова представила логотип выборов в сентябре. Где-то я это видел... но где?» — иронизирует в телеграме Иван Жданов.

Структуры Алексея Навального, который 16 февраля умер в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа, Мосгорсуд признал экстремистскими в 2021 году. После этого в отношении самого политика и его соратников возбудили уголовные дела об «экстремистском сообществе».

Кроме того, силовики привлекали к административной ответственности сторонников Навального за публикации эмблемы «Умного голосования» и за восклицательный знак внутри буквы «Н». При этом, как ранее отмечал информационно-аналитический центр «Сова», эти эмблемы не являются символикой организаций, признанных в России «экстремистскими».

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