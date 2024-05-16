Отказ в шенгенской визе получил каждый десятый россиянин

Каждый десятый российский заявитель на шенгенскую визу в 2023 году получил отказ. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на статистику Еврокомиссии.

По данным ассоциации, в прошлом году заявления на шенгенские визы подали 520 тысяч россиян. Это почти на четверть меньше, чем в 2022 году. При этом россияне вошли в пятерку национальностей, представители которых подали больше всего заявок на шенгенские визы. В этом списке россиян обогнали граждане Марокко, Индии и Турции. На первом месте по количеству поданных заявлений оказались китайцы.

За прошлый год россияне получили более 54 тысяч отказов в шенгенских визах. Это на 7% больше, чем в допандемийном 2019 году. В то же время показатель почти не изменился по сравнению с 2022 годом.

Заявители из России получили почти 449 тысяч шенгенских виз. Почти половина из них были многократными. По сравнению с 2022 годом число выданных мультивиз сократилось на 23%, а по сравнению с допандемийным 2019 годом — на 33%.

Всего в прошлом году на шенгенские визы подали заявления 10,3 миллиона человек. Это на 37% больше, чем в 2022.

Ранее сообщалось, что россияне стали активнее интересоваться поездками в Европу. В некоторых компаниях отметили рост количества бронирований европейских направлений на 25% год к году. Чаще всего россияне оформляют визы в Италию, Испанию и Францию. Многие за одну поездку посещают две и более стран ЕС. Наиболее популярными комбинациями эксперты назвали Францию — Италию, Испанию — Францию, Францию — Италию — Швейцарию, а также Германию — Австрию.

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