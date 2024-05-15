Арестован второй фигурант дела главного кадровика Минобороны

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 12 июля Леву Мартиросяна — второго фигуранта дела о даче взятки начальнику управления кадров Министерства обороны Юрию Кузнецову. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы.

Мартиросяна обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. «Агентство» уточняет, что Мартиросян — бывший начальник Продовольственной службы Краснодарского высшего военного училища (КВВУ), с которым связывают дело Кузнецова.

В пресс-релизе судов Москвы говорится: «Кузнецов… был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере, за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя».

Как пишет «Коммерсантъ», Мартиросян приобрел земельный участок в Краснодарском крае и построил на нем дом площадью более тысячи квадратных метров. Имущество было оформлено на жену Юрия Кузнецова. Издание отмечает, что делом Кузнецова занимается то же следственное управление, что и делом Тимура Иванова, хотя формально эти дела не связаны.

Об аресте Юрия Кузнецова стало известно 14 мая. Изначально об этом сообщили провоенные телеграм-каналы, затем информацию подтвердил ТАСС и Следственный комитет (СК).

ТАСС утверждает со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что по делу Кузнецова несколько дней проходили обыски в Москве и Краснодаре. Ранее СК заявил, что в ходе обысков у Кузнецова изъяли более ста миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

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