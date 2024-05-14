«Оземпик» снижает риск инфаркта

Исследование ученых из Университетского Колледжа Лондона указывает на то, что активное вещество в «Оземпике» и «Вегови» семаглутид не только помогает бороться с диабетом, но также улучшает работу сердечно-сосудистой системы и снижает риск возникновения инфаркта. Ученые называют вещество самым крупным медицинским открытием со времен статинов, сообщает The Guardian.

Исследование провели ученые из Университетского Колледжа Лондона и представили его на Европейском конгрессе по борьбе с избыточным весом. На нем они рассказали, что, помимо того что «Оземпик» уменьшает риск возникновения инфаркта, инсульта и других заболеваний сердца, препарат также улучшает работу сердечно-сосудистой системы вне зависимости от веса человека.

«Этот фантастический препарат полностью меняет [наше представление о медицине]. Из исследования становится понятно, что не только потеря веса улучшает работу сердечно-сосудистой системы — есть и альтернативные механизмы [свойства семаглутида], которые положительно влияют на сердце», — заявил профессор, директор центра сердечно-сосудистых исследований Джон Динфилд.

В исследовании, которое провели ученые, принимали участие люди из 41 страны — 17604 человек старше 45 лет, переживших инфаркт или страдающих от других заболеваний сердца, а также с индексом массы тела выше нормы. Участников разделили на две группы: первой в течение 40 месяцев давали 2,5 миллиграмма семаглутида, а второй — плацебо.

Из 8803 испытуемых, которым давали семаглутид, только 569, или 6,5%, впоследствии повторно пострадали от инфаркта, в то время как в группе с плацебо от него пострадали 8% — или 701 из 8801 испытуемых.

Продолжительное использование препарата, по мнению ученых, может снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 20% — на это влияет как потеря веса, так и свойства семаглутида, положительно влияющие на сердце.

«Оземпик» стал набирать популярность в 2022 году: селебрити начали массово использовать препарат против диабета для быстрого похудения. У «Оземпика» и «Вегови» имеется ряд побочных эффектов и противопоказаний — его следует применять только по рецепту от врача. Несмотря на это, в 2023 году Национальная служба здравоохранения Великобритании разрешила выписывание рецепта пациентам, страдающим от лишнего веса.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.