Арестован обвиняемый в даче взятки бывшему заместителю министра обороны Иванову

Басманный районный суд Москвы арестовал по делу о даче взятки бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову совладельца компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Его отправили в СИЗО до 23 июня, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Там уточнили, что, по версии следствия, «Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, действуя в составе организованной группы, оказали Иванову Т.В., Бородину С.В. и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией зданий». Фомину предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК).

Заместителя министра обороны Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки 23 апреля. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей и отправил в СИЗО «Лефортово». Вместе с ним был арестован и его друг и бизнес-партнер Сергей Бородин.

По данным ТАСС, также были арестованы банковские счета и имущество, принадлежавшие Иванову и его родным. По словам собеседника агентства, арестовано все, что «зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных».

После этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности своего заместителя. Тогда же ТАСС написал, что против Иванова дал показания один из учредителей «Олимпситистрой», чье имя не называлось. На основе этих показаний следствие оценило объем взятки, вменяемой Иванову, в один миллиард рублей.

По данным СМИ, Иванов был одним из богатейших российских силовиков. Так, в 2019 году он попал в топ-100 самых богатых представителей российских силовых ведомств. На тот момент годовой доход семьи Иванова оценивался в 136,7 миллиона рублей, а его личный доход — в 13,6 миллиона.

Иванов и его семья также становились героями расследований команды Навального. Так, в ноябре 2022 года соратники погибшего в колонии политика опубликовали расследование, в котором рассказали о гламурной жизни Тимура Иванова и его тогдашней жены Светланы Захаровой.

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