Иностранные СМИ назвали увольнение Шойгу «неожиданной встряской элит»

В воскресенье Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с поста главы Минобороны и предложил Совету Федерации заменить его на бывшего вице-премьера Андрея Белоусова. На перестановку в российском министерстве обороны отреагировали мировые СМИ. «Холод» собрал главное.

Reuters назвал это кадровое изменение в Минобороны самым значительным в российском военном командовании с начала войны в Украине, а также «встряской, которая застала элиту врасплох». Журналисты Reuters считают, что путем назначения Андрея Белоусова на пост министра обороны Путин удваивает свои усилия по ведению войны в Украине и показывает, что хочет задействовать в войне большую часть российской экономики.

Популярность Шойгу выросла после аннексии Крыма в 2014 году, напоминает The Guardian. Однако после военных неудач России в феврале 2022 года экс-министр подвергся резкой критике. Поводом для отставки также могла стать его неспособность искоренить коррупцию, которая продолжает процветать в российской армии, отмечает издание. Наиболее сильно позиция Шойгу ослабла в апреле после ареста его заместителя Тимура Иванова.

«Кремль хочет, чтобы министерство возглавлял экономист, который знает, как оптимизировать его деятельность. Министерство обороны должно быть эффективным и хорошо управляемым, в то время как фактические решения на поле боя остаются за военными», — сказал изданию на условиях анонимности экс-чиновник Минобороны, работавший с Шойгу.

Владимир Путин склонен избегать необдуманных решений, пишет The New York Times. Издание предполагает, что перестановка в Минобороны может стать поворотным моментом в длящейся уже более двух лет войне. Предложив назначить экономиста на пост главы Минобороны, Путин признал важность промышленной мощи для победы в войне. Тема о возможном увольнении Шойгу была предметом спекуляций с первых дней российского вторжения в Украину, отмечает издание. Теперь, когда российская армия стала наступать на поле боя, Путин решил продемонстрировать всем, что у России есть экономический потенциал для ведения длительной войны.

Испанское издание El Mundo цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что Россия приближается к ситуации 1980-х годов, когда государственные расходы на оборону составляли 7,4%. Война стала важной движущей силой экономики России в условиях санкций и потери потребителей энергии, отмечает издание. Для Кремля жизненно важно сделать так, чтобы эти расходы соответствовали общим интересам страны, поэтому Путину нужен гражданский человек с экономическим опытом на работе в Министерстве обороны.

Учитывая, какие суммы Кремль тратит на войну в Украине, назначение Белоусова вполне логично, пишет Sueddeutsche Zeitung. Таким образом Путин хочет сделать свою армию более эффективной.

Будет ли новая должность означать повышение Шойгу по службе, пока неясно. Совету Безопасности уже приходилось служить «автостоянкой» для высших руководителей, оказавшихся на обочине. К примеру, Дмитрий Медведев стал заместителем секретаря Совбеза, когда Путин уволил его с поста премьер-министра в 2020 году. Тот факт, что Шойгу теперь также отстранен от должности и переведен на работу в Совбез, ставит вопрос о том, насколько влиятелен этот орган на самом деле, отмечает издание.

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