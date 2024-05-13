Украина стала хуже сбивать российские ракеты

Украинские силы ПВО стали хуже, чем раньше, перехватывать российские ракеты. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные командования Воздушных сил ВСУ.

Так, за последние полгода Украина смогла перехватить 46% российских ракет, в то время как в предыдущие шесть месяцев этот показатель составлял 73%.

При этом показатель перехвата дронов украинскими силами почти не изменился, отмечает WSJ. В последние шесть месяцев он составил в среднем 82%, снизившись на 1%.

Это происходит на фоне увеличения российских ударов по Украине, отмечает WSJ. За последние шесть месяцев атаки ракет и беспилотников увеличились на 45%.

Источник WSJ в европейской разведке отметил, что для украинских сил решающими станут следующие два месяца. После этого ВСУ должны получить системы защиты и боеприпасы. Сейчас же, как отмечает издание, в украинской армии существует дефицит боеприпасов для Patriot — наиболее эффективных систем защиты от российских атак.

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В конце прошлой недели стало известно о наступлении российской армии на харьковском направлении. Накануне Минобороны России отчиталось о взятии населенных пунктов Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

Главком ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, сообщил о боях на границе с Россией в Харьковской области и заявил, что попытки российской армии прорвать оборону ВСУ были пресечены. «На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других — Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение», — отметил Сырский.

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