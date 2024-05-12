Минобороны России отчиталось о взятии еще четырех населенных пунктов в Харьковской области

Российские военные заняли еще четыре населенных пункта в Харьковской области Украины. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны России.

«Подразделения группировки войск “Север” продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области», — утверждают в ведомстве.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об ожесточенных боях, продолжающихся вдоль границы с Россией в Харьковской области. По его словам, все попытки российских военных прорвать оборону ВСУ были пресечены. «Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, и наносят урон врагу», — написал он в своем телеграм-канале.

«На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других – Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение», — сообщил Сырский, не называя конкретных населенных пунктов.

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10 мая стало известно о начале нового наступления российской армии в Харьковской области. Об этом сообщило, в частности, министерство обороны Украины. Сообщалось об эвакуации гражданского населения, которую начали украинские власти. С тех пор Минобороны России отчиталось о взятии в регионе нескольких населенных пунктов.

Позже появились сообщения о боях в черте города Волчанска, расположенного в 50 километрах от Харькова. Российские телеграм-каналы утверждали, что российские военные уже вошли в город, украинские власти это отрицали, но 12 мая сообщения об уличных боях в Волчанске украинским СМИ подтвердили находящиеся там военные и полицейские.

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