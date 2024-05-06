Убивший жену экс-министр экономики Казахстана не признал вину в умышленном убийстве

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, который до смерти избил свою жену Салтанат Нукенову, выступил с последним словом. Он признал себя виновным в ее смерти, но не в умышленном убийстве с особой жестокостью, передает Forbes Kazakhstan.

Бишимбаев обвинил общественность и журналистов в «разжигании ненависти» по отношению к нему и в «очернении» его и его семьи. Этим Бишимбаев объяснил свое решение воспользоваться правом на суд присяжных. «Я преследовал одну только для себя цель — донести хотя бы до 10 человек правду о том трагическом вечере и о наших с Салтанат отношениях», — сказал он.

По словам Бишимбаева, ему предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью через несколько дней после его задержания, «не имея на руках никаких оснований, экспертиз, заключений, подтверждающих это». Экс-министр экономики заявил, что следствие «поддалось давлению соцсетей и СМИ, где уже появилась недостоверная информация о вытекшем глазе и пробоинах на лице [Нукеновой] и т. д». После этого весь судебный процесс «сразу пошел с обвинительным уклоном», — цитирует его издание.

Затем экс-чиновник произнес фразу «чем ужаснее будет ложь, тем легче в нее поверят люди», приписав ее министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу и добавив, что «так и получается в его деле». На самом деле выражение «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят» принадлежит Адольфу Гитлеру и встречается в его книге Mein Kampf.

После этого Бишимбаев выразил мнение, что его бы не обвиняли в «столь тяжком преступлении без убедительных доказательств», если бы он был «обычным гражданином», а не экс-министром.

«Разве можно быть уверенным в выдвинутых против меня обвинениях при таких сомнительных доказательствах и осудить на длительный срок?» — сказал он. В конце выступления Бишимбаев сказал, что присяжные «вынуждены принимать решение в условиях жесточайшего давления СМИ и социальных сетей». «Все это сделано искусственно, умышленно, умело организовано и оплачено. Все это сделано, чтобы сбить вас с толку, надавить на вас, на суд. Не идите на поводу ни у кого. Моя судьба и жизнь зависит от вашего решения. Прошу вас, будьте мне справедливыми, гуманными, человечными судьями, не становитесь слепым орудием ненависти, озлобленности и расправы. Невозможно представить, как я сам себя осуждаю», — резюмировал экс-министр.

По версии следствия, в ноябре прошлого года Бишимбаев до смерти избил свою жену Салтанат Нукенову в элитном ресторане Астаны. Ему предъявили обвинения по статьям о «причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев с применением насильственных действий, совершенных в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного» (пункт 1 части 2 статьи 110 УК Казахстана) и «убийстве, совершенном с особой жестокостью» (пункт 5 части 2 статьи 99 УК Казахстана).

На фоне рассмотрения этого резонансного дела в апреле в Казахстане приняли закон о домашнем насилии.

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