На «Евровидении» победил рэпер из Швейцарии

Победу в финале музыкального конкурса «Евровидение» одержал рэпер Nemo из Швейцарии с песней «The Code», в которой он пел о своей небинарности, передает Deutsche Welle.

Второе место занял исполнитель из Хорватии Baby Lasagna с композицией «Rim Tim Tagi Dim», а третье — украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil с песней «Teresa & Maria».

«Евровидение-2024» не обошлось без скандалов. Накануне финала был дисквалифицирован исполнитель из Нидерландов Йост Клейн, который, по мнению экспертов, был фаворитом нынешнего конкурса.

Поводом для отстранения Клейна стала жалоба женщины из съемочной группы. По ее словам, певец показал ей угрожающий жест, когда она снимала его без разрешения.

«Поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса», — говорилось в сообщении Европейского вещательного союза, который является организатором «Евровидения».

В свою очередь, исполнительнице из Израиля Эден Голан пришлось изменить название песни, с которой она выступала на конкурсе. Изначально композиция называлась October Rain («Октябрьский дождь»). Однако организаторы «Евровидения» посчитали песню политической, увидев к ней отсылки к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. В итоге переименовали в Hurricane («Ураган»).

Выступление израильской исполнительницы прошло на фоне массовых пропалестинских протестов и требований не допускать участия Израиля в конкурсе, к которым его организаторы не прислушались.

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