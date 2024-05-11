Фаворит «Евровидения-2024» не выступит в финале конкурса

Считавшийся фаворитом «Евровидения-2024» участник из Нидерландов Йост Клейн не выступит в финале конкурса, говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

Такое решение организаторы «Евровидения» приняли из-за «инцидента», который произошел 9 мая после выступления Клейна в полуфинале конкурса. Сообщается, что полиция Швеции «расследовала жалобу», поданную женщиной из съемочной группы, имя которой не сообщается.

«Поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса», — говорится в заявлении организатора. Там подчеркивается, что в другие артисты или члены делегаций не участвовали в «инциденте».

В свою очередь, шведская полиция сообщила, что Клейн угрожал члену съемочной группы, добавив, что его уже допросили.

Нидерландская вещательная корпорация Avrotros назвала решение о дисквалификации непропорциональным. А ее комментатор Корнальд Маас рассказал, что инцидент не связан с делегацией Израиля. Накануне в Мальмё прошел марш пропалестинских активистов против участия Израиля в конкурсе.

Эксперт «Евровидения» Пол Джордан в разговоре с агентством Reuters назвал исключение артиста накануне финала беспрецедентным случаем. «Очевидно, что мы не знаем, что произошло сейчас. Его могут признать невиновным», — отметил он.

Финал «Евровидения-2024» состоится 11 мая. После исключения Клейна в нем примут участие представители 25 стран.

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