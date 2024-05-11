МВД не нашло нарушений в словах назвавшего контрактников «алкоголиками и бомжами» единоросса

Полиция не нашла нарушений, в том числе признаков «дискредитации» армии, в словах депутата от «Единой России» Вячеслава Дюкова, который назвал российских военнослужащих-контрактников «бомжами, алкоголиками, бичами и зеками». О результатах проверки в своем телеграм-канале сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

«То есть, граждане даже за антивоенный ценник могут получить 7 лет колонии как художница Александра Скочиленко, а депутатам-единороссам позволено как угодно оскорблять военнослужащих, и никакого наказания им за это не будет», — прокомментировал он выводы ведомства.

Скандальное заявление, ставшее поводом для проверки силовиками, депутат Горсовета Красноярска Вячеслав Дaюков сделал во время заседания 14 февраля. По его словам, «в контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее».

После того, как цитата из его выступления разошлась в СМИ, Дюков извинился, назвав свои слова «черной речевой гиперболой». 17 февраля «Единая Россия» исключила его из своего состава, а сам Дюков заявил о сложении полномочий и намерении отправиться на войну в Украину.

С тех пор в соцсетях Дюкова стали регулярно появляться посты о поездках в «зону СВО» и выполнении там «рабочих и гуманитарных» задач. Последний такой пост он опубликовал 6 мая.

Фраза Дюкова про «алкоголиков и бомжей» — не первое его скандальное высказывание, ставшее поводом для проверок. Так, в конце 2023 года он назвал жителей Красноярска, конфликтующих с местными застройщиками, «шантажистами». Позже комиссия по этике красноярского Горсовета также не нашла в словах Дюкова нарушений.

Читать еще Сербские женщины остановили промышленного гиганта из Китая Компания довела город до экологической катастрофы, но споткнулась о жителей глубинки

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.