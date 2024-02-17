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Из «Единой России» исключили депутата, который сказал, что в контрактники идут «алкоголики, бомжи и зэки»

17:28 • 17.02.2024

Президиум регионального политсовета «Единой России» исключил из партии депутата красноярского горсовета Вячеслава Дюкова, который заявил, что по контракту в армию идут служить «алкоголики, бомжи и зэки». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Только совсем близкие и долго знающие меня люди понимают, что все это было “черной речевой гиперболой” для подчеркивания моего мнения, как человека, кто бывал в зоне СВО много раз, о неправильности некоторых принципов привлечения людей на СВО по контракту», — написал он. 

Дюков добавил, что с решением президиума абсолютно согласен. Свою работу он продолжит как депутат-одномандатник от Железнодорожного района в городском совете. 

«Партию не предам, как и не предавал в жизни никого и ничего, останусь ее сторонником. Так что адепты других партий могут успокоиться», — добавил он.

Заявление, из-за которого его исключили из партии, Дюков сделал 14 февраля на заседании горсовета, пишет издание Ngs24. 

«Ну, опять же, учитывая, что в контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее, то Центральный и Железнодорожный — это районы старые, центральные, где такого коллектива меньше, чем по периферии города», — сказал тогда депутат.

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