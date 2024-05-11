На Тайване вслед за США могут запретить TikTok

Пять политических партий Тайваня призвали власти страны запретить TikTok. Об этом пишет Taiwan News.

Как сообщает издание, представители партий провели пресс-конференцию, на которой заявили о необходимости принять закон аналогичный американскому.

Тайваньские политики утверждают, что TikTok, принадлежащий китайской компании, ограничивает доступ пользователей к негативной информации о Китае. Они также обратились к местному министерству цифровых технологий с просьбой провести собственное расследование и оценить степень влияния TikTok и угрозу, которую он представляет.

В марте правительство Тайваня уже назвало TikTok «угрозой национальной безопасности» и запретило пользоваться приложением сотрудникам государственных служб.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете TikTok. В документе есть оговорка, что запрет вступит в силу через 270 дней в том случае, если владеющая приложением китайская компания ByteDance, не продаст свой бизнес на территории США.

Запрет TikTok американские власти мотивировали тем, что приложение собирает персональные данные пользователей и поэтому представляет угрозу национальной безопасности США.

Позже власти Евросоюза также допустили запрет TikTok на его территории. «Это не исключено. <...> Мы точно знаем опасность TikTok», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе предвыборных дебатов. В феврале 2023 года Еврокомиссия запретила своим сотрудникам пользоваться TikTok на служебных смартфонах.

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