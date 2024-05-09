Расчленившего девушку участника войны наградили орденом

Мэр Арзамаса в Нижегородской области Александр Щелоков и председатель гордумы Игорь Плотичкин посмертно наградили орденом Мужества погибшего на войне в Украине Дмитрия Бута. На это обратило внимание «7х7». Награду Бута получила его семья.

Издание выяснило, что в 2021 году Бут был приговорен к девяти годам колонии за убийство девушки. По версии следствия, он познакомился с ней в баре и пригласил к себе в гости. Там они выпили и поругались. Бут избил девушку, а затем закрыл ей рот и нос марлевым кляпом. Когда она задохнулась, Бут попытался расчленить ее тело ножовкой.

На суде бывшая жена Бута рассказывала, что он выпивал и избивал ее. По ее словам, он бил ее по пяткам и ступням ногами, из-за чего она испытывала сильную боль, однако следов от таких побоев не оставалось. Однажды она написала на него заявление в полицию, а затем подала на развод.

Как отмечает «7х7», в январе 2023 года стало известно, что Дмитрий Бут погиб в Донбассе. При каких обстоятельствах это произошло и сколько времени он провел на фронте, неизвестно. Издание выяснило, что в Арзамасе есть мемориальная плита с его именем.

«7х7» пишет, что Бут рассказывал своим знакомым, что он 25 лет работал в полиции, преподавал историю в школе и тренировал детей карате. За наградой Бута пришла его бывшая жена, две дочери и мачеха, добавляет «7х7».

Ранее награду за участие в войне в Украине получил бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий. Его наградили медалью «За спасение погибавших» и освободили от наказания. До того, как отправиться на фронт, Белостоцкий отбывал наказание по обвинению в совершении действий сексуального характера в отношении 13-летнего подростка (пункт «б» части 4 статьи 132 УК). По версии следствия, его жертвой был несовершеннолетний актер «Ералаша».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.