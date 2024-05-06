Осужденного за педофилию экс-режиссера «Ералаша» наградили и освободили от наказания

Бывшего режиссера киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого, который в 2022 году получил срок за педофилию, а затем отправился воевать в Украину, наградили медалью «За спасение погибавших» и освободили от наказания. Об этом он сам написал в социальной сети «ВКонтакте».

«И да, предвидя ваши вопросы — по действующим российским законам с момента получения гос. награды я полностью освобожден от наказания и с меня снята судимость, то есть, в общем, все отменяется», — написал Белостоцкий, поставив три смеющихся эмодзи.

«Так что, друзья, радуйтесь (а оппоненты, кусайте локти) — отныне я больше не ЗеКа. Жизнь продолжается!» — добавил он. Белостоцкий, как пишет «Коммерсантъ», служит медиком в штурмовом отряде.

В июле 2022 года Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в действиях сексуального характера в отношении 13-летнего подростка с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего (пункт «б» части 4 статьи 132 УК). По версии следствия, Белостоцкий совершил преступление в ноябре 2018 года в своей московской квартире, а его жертвой стал несовершеннолетний актер «Ералаша».

В середине ноября 2022 года Мосгорсуд переквалифицировал обвинение на развратные действия в отношении несовершеннолетнего (часть 2 статьи 135 УК) и смягчил Белостоцкому наказание, сократив срок лишения свободы до шести с половиной лет. Благодаря этому Белостоцкий смог отправиться на фронт и не отбывать наказание, так как у осужденных по части 4 статьи 135 УК по закону такой возможности нет.

О том, что Белостоцкий подписал контракт с Минобороны и уехал на войну в Украину, стало известно в конце 2023 года. Как сообщалось, контракт он заключил еще в октябре, на тот момент ему оставалось сидеть около четырех с половиной лет.

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