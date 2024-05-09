Хардбасс ворвался в трансляцию парада Победы

Во время трансляции парада Победы на «Москве 24» прозвучал женский голос, говорящий: «Раз-раз-раз, это хардбасс». На это обратили внимание в соцсетях и телеграм-каналах, в частности, в паблике «Не туда». Позднее выяснилось, что так журналистка готовилась выйти в эфир.

Ведущий рассказывал телезрителям о ветеранах Великой Отечественной войны, которые наблюдали за парадом с трибуны на Красной площади. «Что касается акции “Бессмертный полк”, то она в этом году пройдет онлайн», — сказал диктор. В этот момент в эфире поверх его голоса раздалось: «Раз-раз-раз, это хардбасс, все в спортивках “Адидас”. И на “Найке” пацаны слушают хардбасс басы».

Телеграм-канал «Подъем» отмечает, что это была корреспондентка телеканала Ксения Поликарпова. Она не знала, что уже была в эфире, когда проверяла звук. Главный редактор «Москвы 24» Игорь Шестаков сказал телеграм-каналу «Подъем», что наказывать журналистку не будут.

«Техническая абсолютно накладка. У нас просто звукорежиссер ее вывел раньше времени. Она речевки читала для артикуляции. Звукорежиссера поругали, конечно. Но это же параллельно несколько включений. Ну, где-то ошиблись, что такого?», — сказал он.

9 мая в Москве традиционно прошел парад Победы. На него не пригласили никого из представителей «недружественных» стран. Этот список насчитывает почти 50 государств.

Среди почетных гостей на парада значились президенты Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также Лаоса, Республики Гвинея-Бисау, Кубы и Александр Лукашенко. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в мероприятии не участвовали.

Выступая на параде, Владимир Путин заявил, что страны Запада пытаются разжигать в мире локальные конфликты и межнациональную вражду. По его словам, Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Также он назвал героями участников войны в Украине и объявил минуту молчания.

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