Кремль не пригласил на парад Победы представителей недружественных стран

Москва не стала приглашать на парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран, рассказала ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, приглашения не отправляют с 2022 года. Не приехали в Россию и некоторые приглашенные официальные лица.

«Режимы в этих странах проводят — сформулируем это как недружественную политику, это такой термин введен, — но на самом деле они проводят агрессивную политику в отношении нашей страны», — заявила Захарова.

В списке стран, которые Россия считает недружественными, сейчас насчитывается почти 50 государств. Это все страны ЕС, США, Великобритания, Украина и другие. Тем не менее послам Венгрии, Мальты, Франции и Южной Кореи этот статус не помешал присутствовать на инаугурации Владимира Путина 7 мая.

Парад Победы в этом году Путин принимает уже в 21 раз. Среди почетных гостей президенты Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также Лаоса, Республики Гвинея-Бисау, Кубы и Александр Лукашенко.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который еще вчера был в Москве на саммите ЕАЭС, и президент Азербайджана Ильхам Алиев не участвуют в параде. Путин отправил им поздравительные послания. В прошлом году Пашинян принял приглашение и приехал на парад.

В 2023 году во время парада на трибуне вместе с Путиным стояли главы государств постсоветского пространства — Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Александр Лукашенко. Шестеро из них объявили о своих визитах через несколько дней после атаки дронов на Кремль, которая произошла в ночь на 3 мая.

В год полномасштабного российского вторжения в Украину на парад в Москву не приехал даже Лукашенко. Песков тогда сказал, что Кремль не приглашал глав других стран, так как была «не юбилейная дата».

На 75-летие Победы в Москву приехали главы Казахстана, Кыргызстана, Сербии, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, а также президент частично признанной Южной Осетии и Александр Лукашенко. В 2020 году из-за коронавируса парад прошел 24 июня.

На первый после аннексии Крыма парад в 2015 году приехали 23 главы иностранных государств. В частности, президент Чехии, которая является членом НАТО. Москва тогда отправила 68 приглашений, большинство из которых были проигнорированы. при этом на сайте Кремля написано, что это был один из самых масштабных парадов за всю историю.

Минимум шесть российских регионов отказались от парадов и шествий на 9 мая. В их числе Белгородская область, которая рано утром попала под массированный обстрел.

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