Порносайты годами зарабатывали на видео с изнасилованиями и педофилией

Когда люди смотрят порно, они зачастую не задумываются о контексте происходящего, принимая на веру, что люди на экране занимаются сексом по обоюдному согласию. Но это не всегда так — порноиндустрия тесно связана с торговлей людьми, а в кадре могут быть реальные преступления: изнасилования или эксплуатация несовершеннолетних. Несколько лет назад Pornhub обвинили в монетизации контента с реальными изнасилованиями, а в прошлом году подобные судебные иски получила компания и авторы контента на OnlyFans. «Холод» рассказывает, как такое стало возможным и что делать, если вы подозреваете, что обнаружили в порно непостановочное насилие или несовершеннолетних.

В 2020 году исследователи из Великобритании в течение шести месяцев изучали домашние страницы трех популярных порносайтов — Pornhub, XVideos и XHamster. Выяснилось, что в каждом восьмом видео есть такие ключевые слова, как «инцест», «принуждение», «изнасилование в бессознательном состоянии», «удары», «плач», «БДСМ с подростками», «эксплуатация». Авторы изучали не запросы пользователей, а описание видео, которые видит человек, впервые зашедший на порносайт.

Сайты подталкивают людей смотреть контент с насилием — и, как выяснилось, в предложенных видео могут показывать реальные изнасилования. С 2020 года против Pornhub, самого посещаемого порносайта в мире, были поданы 13 исков от 258 жертв сексуализированного насилия. Видео с ними набирали миллионы просмотров (по одному из исков потерпевшие потребовали 600 миллионов долларов компенсации). Эти видео были доступны из-за того, что один из законов США фактически освобождает компании от ответственности за пользовательский контент.

У компании Aylo (ранее — MindGeek), которая владеет Brazzers, RedTube и Pornhub, до недавнего времени не было достаточного количества модераторов и практически не было верификации авторов. Как итог, в 2020 году журналисты и активисты обратили внимание на большое количество видео с реальным насилием на Pornhub. Туда также выкладывали съемки со скрытых камер из спален и раздевалок и другой контент, снятый без согласия людей, попавших в кадр. Например, американка Серена Флейтес в 14 лет отправила эротические видео молодому человеку, в которого была влюблена. Он разослал их друзьям, и кто-то из них загрузил эти видео на Pornhub. Флейтес обратилась к компании с просьбой удалить видео, но их быстро загрузили заново: одно из видео с ней набрало более 400 тысяч просмотров.

А несколько лет назад на Pornhub нашли тысячи видео с реальным насилием, которые можно было посмотреть по запросам «кричащий подросток» или «жесткое удушье».

Обвинения приходят и другим сайтам. Недавно журналисты выявили 128 жалоб в полицию США с января 2019 по ноябрь 2023 года на компанию OnlyFans за публикацию контента без ведома и согласия тех, кто на них снят.

Порносайты монетизируют видео и продают рекламу, а авторам платят за просмотры. До недавнего времени легко получить деньги могли и те, кто создавали или публиковали контент против воли участников.

Например, мужчина из Австралии насиловал свою девушку в бессознательном состоянии и загружал видео на этот сайт. А в Таиланде была арестована супружеская пара по подозрению в изнасиловании четырех женщин и 17-летней девушки в наркотическом опьянении — они продавали эти видео на сайте.

Разве компании не проверяют контент?

У некоторых сайтов были небольшие команды модераторов. Например, у самой крупной компании Aylo было всего 10 модераторов. Ежедневно на Pornhub загружают около 18 тысяч видео, и такая небольшая команда физически не могла бы проверить все. Также, по словам экс-сотрудника компании, многие модераторы были травмированы увиденным: изнасилованиями, издевательствами, насилием над детьми и пытками животных. Они не обращались в полицию из-за того, что авторы контента якобы используют VPN для сокрытия своей личности и местоположения. Это могло привести к тому, что полиция нацелится не на того человека. Кроме того, руководство Aylo препятствовало блокировке аккаунтов и идентификации пользователей, говоря, что это снизит показатели.

До недавнего времени большинство порносайтов не использовали системы верификации. Все, что требовалось для загрузки видео на Pornhub, — электронная почта и фотография человека с листком бумаги, на котором написано название аккаунта. Такие аккаунты сайт помечал синей галочкой — она означает, что пользователь прошел проверку (которой фактически не было).

В одном из «проверенных» видео пользователи опознали пропавшую 15-летнюю девушку. В Pornhub заявили, что она — верифицированная модель. Позже, когда стало известно, что это неправда, их твит был удален.

В 2020 году в ответ на публичные обвинения и расследования Pornhub все же удалил около 80% контента (более 10 миллионов видео) и ужесточил верификацию — теперь от всех участников нужны удостоверение личности и письменное согласие на съемку.

Компания OnlyFans тоже ужесточила правила — теперь для регистрации авторам нужно предоставить удостоверение личности. Журналисты Reuters проверили, что в тех 128 делах, о которых говорилось выше, профили авторов и видео были удалены, но иногда — не модераторами, а создателями контента. А в некоторых случаях между подачей заявления в полицию и удалением профиля проходил год и больше. Генеральный директор OnlyFans Кейли Блейр тем временем утверждает, что 100% видео на площадке проверяется живыми модераторами при поддержке искусственного интеллекта.

Я подозреваю, что обнаружил видео с реальным насилием или участием несовершеннолетнего. Что я могу сделать?

Чтобы бороться с незаконным контентом, американская активистка активистка Лайла Микельвейт основала движение TraffickingHub в 2020 году: она потребовала привлечь к ответственности руководство Aylo и ликвидировать все порносайты компании. К движению присоединилось множество людей и организаций. За три года активисты добились того, что с Pornhub удалили 80% контента, генеральные директора ушли в отставку, а многие аккаунты Pornhub в соцсетях были удалены (что в сумме привело к потере 14 миллионов подписчиков). Также компания потеряла крупных рекламодателей, а Visa и MasterCard отказались от сотрудничества.

К сожалению, отличить реальное насилие от постановки может быть сложно, потому что порно часто снимают реалистично. Но о реальном преступлении на видео могут свидетельствовать некоторые признаки, например:

резкое начало и конец,

непрофессиональная съемка,

обездвиженный человек,

синяки, кровь,

плач, просьбы прекратить,

видимо бессознательное состояние одного из участников,

применение оружия или его наличие в кадре.

Если вы сомневаетесь в законности происходящего на видео, стоит обязательно сообщить об этом местным правоохранительным органам или специальным организациям. Во многих странах есть НКО, которые можно найти по ключевым словам — например, report a crime online to the US. В ЕС такими обращениями занимаются местные правоохранительные органы (найти контакты в каждой стране можно на сайте Европола), а в России – Роскомнадзор.

В телеграме пожаловаться на контент можно с помощью специальной кнопки в приложении. Для жалоб на контент, содержащий сцены насилия над детьми, можно написать на адрес stopCA@telegram.org, а для жалоб на нежелательный контент — на abuse@telegram.org.

Если вы увидели сексуализированные материалы с несовершеннолетними, можно обратиться в CyberTipline вне зависимости от страны. Они направляют обращение в полицию, если возможно установить локацию пользователя, помогают идентифицировать авторов и удалить незаконный контент.

TraffickingHub также помогает жертвам получить юридическую помощь и добиться удаления контента с их участием. Для обращения нужно заполнить форму на сайте.