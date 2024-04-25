Мужчину обвинили в умышленном заражении женщин ВИЧ

Жителя Красноярска судят по делу об умышленном заражении девушек ВИЧ-инфекцией (часть 3 статьи 122 УК). Об этом сообщает издание «ТВК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Речь может идти об учредителе реабилитационного центра для людей с наркозависимостью.

По информации издания, материалы дела поступили в суд в феврале этого года, хотя расследование началось в 2017. До суда подозреваемый содержался в СИЗО, но после первого заседания его отпустили под домашний арест.

В деле есть четыре потерпевшие — три жительницы Красноярского края и одна москвичка. Одна из девушек родила от подозреваемого ВИЧ-инфицированного ребенка.

Очередное заседание состоялось 24 апреля, оно прошло в закрытом режиме, сообщает «ТВК». Адвокат и подозреваемый отказались общаться с журналистами.

Издание отмечает, что мужчина создал в Красноярском крае несколько реабилитационных центров для людей с наркотической зависимостью. «ТВК» предполагает, что рассматриваемое дело может быть связано с реабилитационным центром «Спарта».

В 2016 году из «Спарты» пропала 21-летняя девушка: ее не нашли до сих пор. В отношении руководства и сотрудников учреждения завели уголовное дело о похищении людей, незаконном лишении свободы и истязании (статьи 126, 127 и 117 УК). По версии следствия, содержащихся в центре людей избивали, ограничивали в еде и лишали сна, а также обливали холодной водой на улице, в том числе зимой. Кроме того, фигурантов дела обвиняют в том, что они создали условия, исключающие возможность людям с зависимостью покинуть центр по собственной воле. Потерпевшими по этому делу проходят 20 человек, среди которых — несовершеннолетняя девушка.

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