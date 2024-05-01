Шойгу потребовал больше оружия для поддержания темпов наступления в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился сократить сроки ремонта военной техники, участвующей в войне в Украине. В ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск он заявил, что для поддержания темпов наступления нужно нарастить поставки вооружения, военной техники и средств поражения в российские войска.

«Центральными органами военного управления проводится целенаправленная работа в этом направлении. Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники», — сообщил Шойгу.

В последние недели Минобороны регулярно отчитывалось о продвижении на отдельных участках фронта. Так, 23 апреля Шойгу заявил о взятии в Донецкой области Украины сел Первомайское, Богдановка и Новомихайловка, а также о расширении зоны контроля в селах Бердычи и Георгиевка.

Спустя несколько дней об оставлении украинскими войсками Бердычей, Семеновки и Новомихайловки сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, подразделения украинской армии отошли на новые оборонительные рубежи западнее этих населенных пунктов.

Кроме того, Шойгу обещал повысить интенсивность ударов по складам и логистическим центрам ВСУ на фоне одобрения в США новой программы военной помощи Киеву на общую сумму в 61 миллиард долларов.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) в последней сводке сообщили, что российские войска замедлили свое наступление в районе Авдеевки в Донецкой области. По мнению экспертов, это может говорить о подготовке нового удара в направлении Часова Яра — важного опорного пункта украинской обороны в этом районе.

Читать еще Россия ежедневно добивается успехов на фронте Украина все еще может сдержать наступление ВС РФ, хотя ВСУ оказались в зависимости от поддержки Запада

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.